Лукашенко заявил о готовности программы действий по интеграции с Россией на 90%

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о достижении важных соглашений с Владимиром Путиным по интеграции двух стран.

Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера. По оценке Лукашенко, работа над вопросами интеграции велась интенсивно с обеих сторон. Российскому коллеге президент Белоруссии предложил подготовить программу стратегии действий. Сделать это, по мнению Лукашенко, необходимо до 8 декабря – к 20-летию Союзного договора между странами.

«Ни одной проблемы, я так полагаю, мы не должны вынести за пределы этого срока. Это нас поджимает. Что мы будем говорить в 20-летие? Нечего будет сказать, если мы не снимем все вопросы, которые есть, и не подпишем программу, которая определит стратегию наших совместных действий», – отметил президент Белоруссии. Он подчеркнул, что граждане двух стран давно ждут от властей конкретных решений по этому вопросу.

«Мы имеем сегодня программу. Это более-менее стратегический документ», – рассказал Лукашенко. По его словам, программа по решению «текущих проблем» процесса интеграции России и Белоруссии на 80–90% согласована. Владимир Путин, в свою очередь, указал на необходимость продолжить дискуссию, начатую накануне на неформальной встрече, а также обсудить вопросы межрегионального сотрудничества.

Накануне спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предложила обновить Союзный договор России и Белоруссии. Ранее, выступая 9 июля, Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия уже договорились «не ломать» Союзный договор, но до его реализации еще далеко, так как от российской стороны в лице премьер-министра Дмитрия Медведева исходят обещания, которые не исполняются: «Пообещали, забыли. Второй раз пообещали, забыли». Тогда же белорусский лидер добавил, что ему, по его мнению, на нынешней встрече с Путиным «обсуждать нечего».