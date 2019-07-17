МИД РФ заявил, что учителя американской школы пользуются статусом дипломатов

В МИД РФ опровергли сообщения иностранных СМИ об отказе в выдаче виз учителям Англо-американской школы в Москве.

Напомним, ранее авторитетное издание The New York Times сообщило, что Англо-американская школа в Москве, основную часть воспитанников которой составляют дети иностранных дипломатов и бизнесменов, находится под угрозой закрытия из-за отказа выдавать российские визы нескольким десяткам учителей.

Как передает РИА «Новости», в российском министерстве иностранных дел эти заявления назвали «откровенной ложью», добавив, что сама «американская сторона скрывает факты».

В частности, в ведомстве отметили, что, несмотря на то, что школа является коммерческим предприятием, американские учителя приезжают в Москву с такими же дипломатическими паспортами, как и у посла Джона Хантсмана.

«То есть учитель — это американский дипломат, который работает в коммерческой структуре и обладает дипломатическими привилегиями. Нонсенс! Кроме того, сама школа находится вне какого-либо правового поля, о чем американская сторона прекрасно знает. Мы удивлены, что посол США скрыл эти факты, комментируя ситуацию», — заявили в МИД РФ.