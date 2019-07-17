Доклад ПА НАТО раскрыл места размещения 150 единиц ядерного оружия США в ЕС

Стало известно, что ядерное оружие США размещено на военных базах в Бельгии, Италии, Германии, Нидерландах и Турции.

На данные о местах размещения ядерного оружия в Европе, перечисленные в секретном докладе члена комитета по обороне Парламентской ассамблеи НАТО из Канады, обратила внимание газета The Washington Post.

Издание уточняет, что сам доклад под названием «Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль над вооружениями и ядерные силы союзников», в котором указываются места расположения 150 единиц ядерного оружия США, был случайно опубликован еще в апреле текущего года, однако СМИ заметили его спустя несколько месяцев.

«Эти бомбы хранятся на шести американских и европейских базах — Kleine Brogel в Бельгии, Buchel в Германии, Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Volkel в Нидерландах и Incirlik в Турции», — приводит газета данные из документа, который, как отмечается, вскоре был удален, а затем вновь опубликован, но уже без упоминания мест хранения американского ядерного оружия.