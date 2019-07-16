27 кандидатам в Мосгордуму отказали в регистрации

Избирательные комиссии отказались регистрировать 27 кандидатов в муниципальные депутаты Москвы.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Мосгоризбирком. Имена незарегистрированных кандидатов не уточняются. Уточняется, что 216 человек успешно зарегистрировались.

В течение 16 июля избирательные комисси примут решения в отношении 47 кандидатов. Окончательные решения о регистрации будут опубликованы 17 июля.

Напомним, ранее москвичи пожаловались на избиения со стороны полицейских во время встречи с независимыми кандидатами в муниципальные депутаты.