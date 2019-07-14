Экс-посол Британии в телеграммах обвинил Трампа в "политическом вандализме"

Британский посол Ким Дэррок писал в телеграммах, что Дональд Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном назло Бараку Обаме.

Британская газета The Daily Mail, ранее опубликовавшая секретные дипломатические телеграммы, в которых посол Ким Дэррок критиковал администрацию президента США Дональда Трампа и называл его «некомпетентным», выложила новую порцию переписки дипломата.

В новых обнародованных телеграммах Дэррок говорит о событиях, произошедших в 2018 году, когда экс-глава британского МИДа Борис Джонсон не смог убедить Дональда Трампа не выходить из СВПД с Ираном. Посол заявляет, что американский президент вышел из ядерной сделки, чтобы досадить своему предшественнику Бараку Обаме, и называет такой поступок «политическим вандализмом».

Газета The Sunday Times при этом сообщила, что вычислила человека, который передал прессе переписку Дэррока. По данным издания, информатор, чье имя в статье не приводится, имеет доступ к историческим файлам.

Напомним, что после данных событий Дональд Трамп объявил, что не желает в дальнейшем иметь дело с оскорблявшим его Дэрроком, а самому послу пришлось подать в отставку.