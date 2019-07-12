Посол Финляндии рассказал о последствиях от российских контрсанкций

Введенные Россией контрсанкции стали шоком для финских производителей, однако вынудили увеличить экспорт в другие страны.

Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол республики в России Микко Хаутала, пишет «Парламентская газета».

Дипломат рассказал, что санкции стали тяжелым испытанием для ряда финских производителей, однако сейчас доля России в объеме экспорта Финляндии составляет менее 5%, притом что поставки финских товаров в другие страны только за 2018 год выросли на 7%. Посол отметил, что Россия также не сильно страдает от сокращения торговли с Европой. «Современный мир позволяет относительно быстро находить других партнеров», — констатировал глава диппредставительства.

Микко Хаутала убежден, что восстановить прежние объемы торговли между Финляндией и Россией не представляется возможным. Больше всего, по его словам, пострадали предприятия молочной промышленности. «Этот рынок почти полностью оказался для нас потерян», — сказал посол. Он добавил, что политика импортозамещения, которую проводит Россия, не позволит восстановить досанкционные позиции на многих сегментах экономики.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Евросоюз продлил санкции против России до конца января 2020 года. До этого президент РФ Владимир Путин продлил эмбарго на импорт европейской сельхозпродукции.