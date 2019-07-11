Меркель села во время гимна на встрече с премьером Дании

Канцлер Германии Ангела Меркель прослушала гимны на встрече с премьером Дании сидя после третьего приступа дрожи.

Как пишет немецкая газета Der Tagesspiegel, во время исполнения гимнов Германии и Дании на встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен Ангела Меркель сидела. Фредериксен также слушала гимны сидя рядом с Меркель.

Издание полагает, что решение прослушать гимны сидя связано с приступами дрожи у канцлера Германии. Напомним, журналисты запечатлели, как Меркель дрожала во время исполнения гимна на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, затем во время выступления президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Последний раз канцлеру Германии стало плохого 10 июля на встрече с премьером Финляндии Антти Ринне.

Представители Меркель утверждают, что со здоровьем канцлера все в порядке.