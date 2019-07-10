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В МИДе рассказали о возможной отмене виз с Грузией после нормализации ситуации

Политика
08:04, 10 июля 2019

В Москве не исключили пересмотра решения по запрету авиасообщения с Грузией из-за высказанной Владимиром Путиным позиции.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин выступил с критикой идеи введения антигрузинских санкций, поскольку такое решение, по его мнению, только обострит отношения между странами.

Как передает «Коммерсант» со ссылкой на источник в российском МИДе, который согласился говорить на условиях анонимности, после того, как глава государства озвучил такую позицию, в Москве задумались об отмене решения о запрете авиасообщения с Грузией.

«Должна быть последовательность шагов. Если в Грузии ситуация нормализуется, русофобия прекратится, будут гарантии безопасности наших граждан, можно будет говорить об авиасообщении», — поделился собеседник издания.

По его словам, возможна и дальнейшая отмена визового режима для граждан Грузии, идея о которой уже была проработана правительством до обострения ситуации.

 

Теги: Путин, Протесты в Грузии

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