В фильме Стоуна Путин осудил Обаму за невыполнение договоренностей по Украине

Владимир Путин рассказал, что США не выполнили часть договоренностей по Украине в период президентства Барака Обамы.

Как передает газета «Известия», российский президент Владимир Путин в разговоре с американским режиссером Оливером Стоуном осудил бывшего лидера США Барака Обаму за невыполнение своих обязательств по украинским договоренностям.

«Вы знаете, Обама уже не президент, но тем не менее есть определенные вещи, о которых мы публично не говорим. Во всяком случае, могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены», — заявил Путин, не уточнив, о каких именно договоренностях идет речь.

Напомним, глава государства вновь дал интервью Оливеру Стоуну для его фильма «В борьбе за Украину», который выйдет на телеканале «Россия 1» 19 июля. Ранее Sobesednik.ru писал, что в разговоре с режиссером Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией со стороны Петра Порошенко для удержания власти перед выборами.