Володин призвал к защите цифрового суверенитета России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что новые технологии становятся причиной дестабилизации социальной обстановки.

Об этом Володин написал в своей статье для «Российской газеты». Он подчеркнул, что появление новых технологий «диктует необходимость защиты цифрового суверенитета», так как многие страны, в том числе и Россия, становятся жертвами кибератак. «Многие государства сталкиваются с попытками кибервмешательства во внутренние дела, в том числе и в информационные и политические процессы», — отметил Володин.

Кроме того, по мнению депутата, сильно дестабилизирует обстановку распространение недостоверной информации и фальшивых новостей. «Это — очередная угроза для базовых традиционных ценностей, лежащих в основе всех институтов социального взаимодействия. Кроме того, "фальшивые новости" могут использоваться в качестве нацеленной дезинформации для экономических войн и силовых провокаций. Ответ на эти вызовы также находится в плоскости правового регулирования», — подчеркнул спикер.

Володин добавил, что вопросы о влиянии цифровых технологий на политическую сферу продолжают оставаться важной темой межпарламентского диалога.