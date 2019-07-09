Сенатор Ирина Гехт уйдет на работу в правительство Челябинской области

Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном прекращении полномочий.

Об этом сама Гехт рассказала «Интерфаксу» во вторник, 9 июля. Она уточнила, что ее отставка связана с переходом на работу в правительство Челябинской области, где она будет курировать работу министерств социального блока.

В Совете Федерации Гехт занимает пост заместителя главы комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Члены комитета по регламенту рекомендовали Совфеду принять отставку сенатора и прекратить ее полномочия в среду, 10 июля.