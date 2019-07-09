Путин выступил против возбуждения дела в отношении "подонка" с грузинского ТВ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не стал бы вводить санкции против Грузии «из уважения к грузинскому народу».

Напомним, ранее депутаты Госдумы поддержали введение экономических мер, включающих запрет на импорт грузинского вина, в отношении Грузии.

Как передает «Интерфакс», выступая перед журналистами в Екатеринбурге, президент России Владимир Путин заметил, что такие меры только усилят разногласия между странами, и заявил, что не стал бы прибегать к санкциям против Грузии.

«Что касается различного рода санкций в отношении Грузии, я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу», — добавил Путин.

Глава государства также высказался против возбуждения уголовного дела в отношении оскорбившего его в эфире грузинского телеканала журналиста Георгия Габунии.

По его словам, он не станет реагировать на «какие-то внешние проявления каких-то подонков».

«Один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто. О нем раньше никто не знал, сейчас все говорят. Он в этом смысле добился своего, ну отстранили его, он поехал на отдых, придет — продолжит работу», — сказал президент.