Лавров укорил Зеленского за призыв к переговорам с Путиным через Facebook

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к рассмотрению предложений по урегулированию конфликта в Украине.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Facebook заявление, в котором призвал Путина обсудить принадлежность Крыма и ситуацию на Донбассе, а также предложил новый формат российско-украинских переговоров с участием президента США Дональда Трампа, премьера Великобритании Терезы Мэй, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. В Кремле пообещали ознакомиться с предложением Зеленского и понять, есть ли перспективы у такой встречи.

Как передает ТАСС, комментируя выступление украинского президента, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова рассматривать предложения по украинскому урегулированию, однако делать их надо по дипломатическим каналам, а не в соцсетях.

«Когда речь идет о серьезных предложениях, они делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через Facebook. Но мы готовы рассматривать конкретные предложения, которые будут помогать выполнять резолюцию СБ ООН, утвердившую минские договоренности, а не подменять эту резолюцию и сами минские договоренности», — заявил глава российского МИД.

Дипломат также напомнил, что для целей урегулирования на Украине созданы действующие форматы — Контактная группа и нормандский формат, которые были одобрены Советом Безопасности ООН.

«Другие предложения, наверное, имеют право на существование, но упор надо делать на прямой диалог [сторон конфликта], это сердцевина минских договоренностей», — подчеркнул Лавров.