Иран начнет обогащать уран выше 3,67%, нарушив ядерную сделку с ЕС

Замглавы МИД Ирана заявил, что страна приостанавливает часть обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий.

Как передает ТАСС со ссылкой на иранские СМИ, с 7 июля Тегеран переходит ко второму этапу сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе и приступает к обогащению урана выше уровня 3,67%.

«Мы направим послание Евросоюзу, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий», — объявил замглавы МИД страны Аббас Арагчи, добавив, что такой шаг направлен на сохранение ядерной сделки.

По его словам, сокращение обязательств по данной сделке будет происходить каждые 60 дней, если ее участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.

РИА «Новости» отмечает также, что Тегеран готовит встречу глав МИД стран-членов СВПД в июле.