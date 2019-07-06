Избирком в Карачаево-Черкесии отказался регистрировать КПРФ

Верховный суд Карачаево-Черкесии вынес решение о снятии с выборов в Народное собрание республики кандидатов от КПРФ.

Об этом «Интерфаксу» рассказал представитель суда. Иск в суд был подан партией «Патриоты России». Они утверждали, что при утверждении списка кандидатов на выборы были допущены грубые ошибки. Так, например, за список кандидатов проголосовали менее половины членов партии, присутствующих на конференции КПРФ, что является нарушение ФЗ «О политических партиях».

В суде требование «Патриотов России» удовлетворили. Между тем, в избиркоме республики приняли решение об отказе КПРФ в регистрации кандидатов.

«Основываясь на всех материалах, находящихся в распоряжении избиркома республики, и прежде всего на справке Управления Минюста России по КЧР, а также с учетом решения суда, сегодня избирательная комиссия Карачаево-Черкесской Республики приняла решение отказать в регистрации списка кандидатов избирательному объединению Карачаево-Черкесского регионального отделения КПРФ», — сказала агентству председатель избиркома Лариса Абазалиева.