Бывший КВНщик может стать одним из кандидатов в сенаторы от Калмыкии

И.о. главы Калмыкии Бату Хасиков может выдвинуть экс-капитана команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаева в сенаторы.

Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к властям Калмыкии. Предполагается, что Тарбаев станет одним из трех кандидатов в сенаторы от региона, которых глава Калмыкии Бату Хасиков представит на выборах в сентябре.

В разговоре с издание Тарбаев подтвердил, что ему поступило такое предложение, однако ему «нужно пройти согласование». Кроме того, бывший игрок КВН выразил готовность подготовить документы для участия в выборах.