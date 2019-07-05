"ЕР" начнет проводить отставки в регионах в соответствии с показателями KPI

«Единая Россия» вводит систему KPI (ключевых показателей эффективности) для своих региональных отделений.

Как передает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в партии, введение KPI поможет «сверять часы в течение года» и сделать так, чтобы партии активно работали постоянно, а не только в период избирательных кампаний.

Отмечается, что работа региональных отделений «Единой России» будет оцениваться по нескольким критериям: текущий электоральный рейтинг в регионе, его динамика за три месяца и результаты на прошедших выборах. Если два из трех показателей будут снижаться, то это станет сигналом для секретарей отделений. Там, где будут зафиксированы самые плохие показатели, предполагаются отставки.

РБК сообщает, что о новой системе будет объявлено 5 июля на политической конференции в Москве. Кроме того, первые итоги работы партий по KPI подведут уже осенью.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что руководство «Единой России» разработало рекомендации для своих кандидатов в регионах, среди которых были советы «не лебезить» и не врать избирателям.