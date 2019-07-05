66% россиян заявили об одобрении деятельности Владимира Путина

Более половины россиян в целом одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента РФ.

Об этом сказано в результатах опроса «Левада-центра», опубликованных на сайте организации. Об одобрении деятельности Путина заявили 66% опрошенных, 32% не одобряют действия российского президента. 2% не смогли ответить на вопрос.

При этом деятельность премьер-министра РФ Дмитрия Медведева поддерживают всего 33% респондентов. 65% опрошенных не одобряют действия главы правительства. Деятельность непосредственно правительства одобряют 42% россиян, 56% придерживаются обратного мнения.

38% опрошенных заявили об одобрении деятельности Госдумы. Не поддерживают решения нижней палаты парламента 59% россиян.