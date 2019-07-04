Рейтинги Путина оказались крепче веры россиян в потустороннее

ВЦИОМ выяснил, что у россиян пошатнулась вера в чудеса. «Среди россиян выросла доля скептиков, не верящих в необъяснимые с точки зрения науки явления», — констатировали на официальном сайте организации.

Итак, не успело закончиться Средневековье, как доля граждан, верящих предсказаниям астрологов, рухнула более чем в два раза — с 33% в 2000 году до 15% сейчас. Доля верующих в «способность отдельных людей предсказывать судьбу» с 1990 года сократилась с 43% до 31%. Отметим, что у просто предсказателей позиция оказалась гораздо крепче, чем у астрологов. Еще крепче держатся насылатели порчи и колдуны: в 1990 году в такие способности веровали 37% граждан, а теперь — почти те же 31%. Есть подозрение, что это и правда одни и те же люди.

Сильнее всего пострадала вера в лечение гипнозом и биополя: у первого способа борьбы с недугами позиции рухнули с 63% в 1990 году до 22% в настоящее время, а у второго — с 49% до 16% за аналогичный период. В летающие тарелки и телекинез граждане как верили так себе, так почти не верят и сейчас.

Единственный потусторонний показатель, который за эти годы подрос — вера в возможность общения с душами умерших. И тот — всего на 3%, с 10% до 13%. «На фоне этого среди опрошенных чаще фиксируется неопределенность при оценке отношения к тому или иному паранормальному явлению», — приходит к выводу ВЦИОМ.

Если, однако, заглянуть в соседнюю рубрику, где еженедельно замеряется теперь сразу по двум методикам рейтинг Владимира Путина, можно понаблюдать настоящую стойкость веры граждан в данное тоже не совсем нормальное явление, недавно испытывавшее колебания почище лозы. Однако согласно последнему замеру, президенту доверяют 72,9% опрошенных, что на 0,6% больше, чем неделей ранее. Не исключено, что народ не стал менее дремучим, как можно заключить из результатов «паранормального» опроса — просто произошла некая перекачка дремучести от веры в сказочных чудотворцев в веру в главу государства.