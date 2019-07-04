Путин счел невозможным спрогнозировать свой уход из политики в 2024 году

Владимир Путин заявил, что у него осталось достаточно много работы на посту президента России.

Как передает итальянская газета Corriere della Sera, российский президент Владимир Путин не стал отвечать на вопрос о своем возможном уходе из политики после 2024 года, отметив, что на посту главы государства ему предстоит еще много работы.

«Об этом пока рано говорить. Впереди ещё пять лет напряжённой работы. И при такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы. Поверьте, сейчас мне есть чем заняться, в том качестве, в котором нахожусь», — заявил он в интервью изданию.

При этом на замечание журналиста о том, что у него нет настоящих политических противников, поскольку на прошлых выборах Путин набрал почти 77 процентов голосов избирателей, но при этом планы по развитию с трудом набирают темп, российский президент отметил, что «дело не в процентах голосов на выборах, а в экономических реалиях, с которыми приходится сталкиваться России», в том числе с влиянием внешних ограничителей.

Лидер РФ также подчеркнул несправделивость влияния на российскую экономику санкций, введенных в отношении страны из-за обвинений во вмешательстве в американские выборы, которое так и не удалось доказать.

«Подчеркну: мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела как стран-членов Евросоюза, так и других государств мира. В этом - наше принципиальное отличие от США и ряда их союзников, которые, к примеру, поддержали государственный переворот на Украине в феврале 2014 года», — добавил Путин.