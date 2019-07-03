Дерипаска опроверг связь с главой штаба Трампа в разговоре с ФБР

Бизнесмен Олег Дерипаска рассказал о беседе с сотрудниками ФБР о вмешательстве России в американские выборы.

О разговоре с ФБР Дерипаска рассказал в интервью изданию The Hill. По его словам, беседа с ФБР происходила в рамках расследования генпрокурора Роберта Мюллера. Давая показания, Дерипаска подчеркнул, что у него не было связей с экс-главой избирательного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом. Именно через Манафорта, по мнению следователь, осуществлялся контакт между Россией и Трампом.

«Я прямо заявил им, что не верю в то, что он [Манафорт] будет представлять интересы России», — сказал Дерипаска. Он также добавил, что выразил сомнения в разговоре с ФБР о том, что такое вмешательство вообще могло произойти.

Само издание отмечает, что следователи не предоставляли беседу с Дерипаской юристам Манафорта, который был осужден на 7,5 лет. Слова бизнесмена, пишет The Hill, могли послужить свидетельством невиновности Манафорта, а то, что защите не дали с ними ознакомиться, может быть сочтено нарушением закона.