Запрет на рейсы из РФ стал ответом Чехии на условия транссибирских маршрутов

Информированный источник раскрыл возможную причину аннулирования чешскими властями ряда рейсов из России.

Ранее Sobesednik.ru писал, что «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» вынуждены отменять рейсы в Прагу из-за аннулирования чешскими властями разрешений на полеты.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, такие меры могли стать ответом Чехии на невыгодные условия транссибирских маршрутов.

«И они, воспользовавшись правилом паритетности, аннулировали разрешение на несколько рейсов "Аэрофлота" и "Уральских авиалиний"», — пояснил собеседник агентства.