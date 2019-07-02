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Запрет на рейсы из РФ стал ответом Чехии на условия транссибирских маршрутов

Политика
09:33, 02 июля 2019

Информированный источник раскрыл возможную причину аннулирования чешскими властями ряда рейсов из России.

Ранее Sobesednik.ru писал, что «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» вынуждены отменять рейсы в Прагу из-за аннулирования чешскими властями разрешений на полеты.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, такие меры могли стать ответом Чехии на невыгодные условия транссибирских маршрутов.

«И они, воспользовавшись правилом паритетности, аннулировали разрешение на несколько рейсов "Аэрофлота" и "Уральских авиалиний"», — пояснил собеседник агентства.

 

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«Путин может позволить себе то, чего другие стесняются», – пишут толкователи. Я назвал бы это «синдромом Квакина» –гайдаровского героя, который тоже многое мог себе позволить

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Есть причина возвращения российской делегации в ПАСЕ, о которой не принято говорить вслух: разочарование в Украине, которая так и не провела большую часть обещанных реформ

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Решение, кому можно воровать и сколько, принимается в узком кругу. Можно тащить миллиардами и пользоваться дружбой с президентом. А можно быть директором детсада и попасться


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