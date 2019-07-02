В "Единой России" логотипы партии на гуманитарной помощи назвали провокацией

Иркутское отделение «Единой России» опровергла наклейку логотипов на мешки с гуманитарной помощью.

Об этом «Дождю» рассказал начальник отдела агитационно-пропагандистской работы регионального отделения Алексей Елизарьев. Партия пытается разобраться в произошедшем.

Ранее в Сети появилось видео с мешками, на которых были наклеены логотипы «Единой России». В мешках при этом находилась гуманитарная помощь пострадавшим при наводнении под Иркутском, собранная жителями региона.

Елизарьев в разговоре с телеканалом подчеркнул, что сбор гуманитарной помощи проходит в здании исполкома партии, однако сама акция носит внепартийный характер. «Наша партия никогда не инициировала действий по наклейке [логотипов], это или провокация, или чье-то идиотское рвение», — заявил он.

Елизарьев также отметил, что тех, кто приносит вещи, не могли просить наклеить логотип, так как принесенные в исполком предметы проходят предварительную сортировку.

Напомним, ранее стало известно, что при наводнении в Иркутской области погибли 18 человек.