Путин поручил ФСБ и СКР проследить за законностью решений по делам о наркотиках

Президент РФ Владимир Путин поручил проанализировать правоприменительную практику по делам о наркотиках.

Соответствующее поручение Путин дал Генпрокуратуре, Следственному комитету, МВД и ФСБ по итогам «Прямой линии», сказано на сайте главы государства. Ведомства также должны будут принять меры по повышению эффективности контроля за законностью решений, принимаемых органами оперативно-разыскной деятельности, дознания и предварительного следствия по этой категории дел.

Ведомства должны предоставить доклад до 1 октября 2019 года.

Напомним, во время «Прямой линии» Путин предложил ФСБ «поплотнее заняться» случаями подброса наркотиков.