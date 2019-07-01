В избиркоме на "Черной речке" в Питере остановили прием документов

В Санкт-Петербурге в понедельник, 1 июля, закрылась избирательная комиссия округа «Черная речка».

Об этом «МБХ медиа» рассказал муниципальный депутат Даниил Кен. Он уточнил, что избриком находится в подъезде жилого дома. С утра там стояли «шесть-семь крепких ребят», которые не давали попасть внутрь.

«Затем вышел председатель комиссии, сказал, что они работают как могут. В итоге комиссия закрылась в 11:10, председатель ушел, за ним пошли кандидаты, требовали, чтобы он вернулся. Кандидаты сейчас пишут заявление в полицию, а еще один кандидат уехал в горизбирком, жаловаться на бездействие комиссии», — рассказал Кен.

Издание напоминает, что аналогичная ситуация сложилась накануне в избиркоме Екатерингофского округа, где в конце июня избили главу питерского штаба Алексея Навального.