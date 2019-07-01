Станислав Белковский: Что ПАСЕешь – то и пожнёшь

Как гласит европейская (анти)народная пословица, что ПАСЕешь — то и пожнёшь. На минувшей неделе Российскую Федерацию торжественно-триумфально вернули со всеми её правами и полночиями в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Украина (на 100%), Эстония, Грузия, Литва, Латвия, Польша, Швеция, Великобритания (большинством своих представителей) возражали против РФ-камбэка, но проиграли. Общий результат голосования: всего голосов «за» — 118, «против» — 62, воздержались десять человек. Правда, российскому депутату Леониду Слуцкому (фракция ЛДПР) так и не удалось стать вице-президентом ПАСЕ: аукнулись ему старые подозрения в серийном приставании к молодым миловидным журналисткам.

Но на общеполитических настроениях вокруг принятого решения это не сказалось: Кремль полностью счастлив, Украина целиком в ярости и панике. Украинский делегат Владимир Арьев даже предложил с трибуны ПАСЕ оъявить минуту молчания в память о погибших европейских ценностях. Ассамблея в ответ помолчала секунд десять, а потом вернулась к будничной говорильне.

Как известно, полномочий российскую делегацию в ПАСЕ лишили в 2014-м — за аннексию Крыма и военизированную заваруху на юго-востоке Украины. Нынче, пять лет спустя, боссы Германии и Франции, неформально начальственных стран Евросоюза, объясняют перемену позиции так:

ПАСЕ, по большому счёту, всё равно ничего не решает, но как площадка для переговоров с Россией сохраняет определённую ценность;

РФ была близка к полному выходу из Совета Европы, а значит, к прекращению моратория на смертную казнь и отказу от подчинения решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ); гуманитарная Европа должна была нейтрализовать риски подобного удара по россиянам;

Совету Европы всё сложнее жить без российских финансовых взносов, которые с 2016 года не платились; а это целых 33 млн евро в год, или 7% бюджета организации.

Но есть еще одна причина скандализированного решения, о которой не слишком принято говорить вслух: некоторое лёгкое разочарование в Украине. Которая при президенте Петре Порошенко (май 2014 — май 2019) так и не провела большую часть обещанных Европе реформ, не справилась с тотальной коррупцией и т. п. Основной актив украинской делегации в ПАСЕ составляли представители «Блока Петра Порошенко» (БПП). Министром иностранных дел страны по-прежнему остаётся типичный представитель той же команды Павел Климкин. И чего они добились?

Правда, господа Порошенко, Климкин и Ко тут же попытались перевалить с больной головы на здоровую и обвинить в беде нового президента Владимира Зеленского. Дескать, это он не спас ситуацию во время недавних встреч с президентом Франции и канцлером Германии. Но получилось не очень убедительно. Тем более что на днях стало полностью ясно: порошенковский МИД откровенно подставляет г-на Зеленского, чтобы выставить последнего некомпетентным недоумком, не готовым к решению сложных международных задач. Простой пример: Павел Климкин зачем-то анонсировал поездку президента Зеленского на саммит G20 в Осаку и даже встречу его с Владимиром Путиным, хотя ничего такого и в помине не планировалось. Естественно, МИДы Японии и России тут же всё опровергли, а украинский лидер предстал в сомнительном свете.

Так что ПАСЕ-эпопея используется и еще будет использоваться как инструмент украинской внутриполитической борьбы — как минимум, до 22 июля, когда объявят первичные результаты внеочередных парламентских выборов.

Но Кремлю обольщаться не стоит. Ни о снятии/смягчении европейских санкций, ни тем паче о признании РФ-принадлежности Крыма речи нет. Возвращение в ПАСЕ — скорее ритуальное действо, чем полновесный политический акт. Впрочем, президент Путин любит ритуалы, даже полностью бессодержательные. Так что свои семь копеек в улучшение настроения российского лидера Совет Европы всё же добавил.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №24-2019.