Экс-мэр Риги Ушаков стал подозреваемым в уголовном деле из-за скрытой камеры

Бывший мэр Риги Нил Ушаков стал подозреваемым по уголовному делу из-за самодельного записывающего устройства.

Об этом Ушаков, избранный в Европарламент от партии «Согласие», сообщил в своем Facebook. Он уточнил, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии присвоило ему статус подозреваемого по уголовному делу в минувшую пятницу, 28 июня.

«Знаете за что? За то, что в моем кабинете в думе во время обыска было обнаружено самодельное записывающее устройство, которое валялось на полках среди сувениров и разных подарков».

По словам экс-мэра, в его доме нашли картонный альбом, в который были вклеены камера и микрофон.

«Сам факт, что у меня в кабинете нашли такую поделку из серии кружка юных любителей электроники, вызвал у меня, мягко выражаясь, немало удивления. Факт, что именно я же еще и стал подозреваемым в этом процессе, вызывает еще больше удивления», — подчеркнул Ушаков.

Напомним, в конце январе в доме бывшего мэра Риги прошли обыски.