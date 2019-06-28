На встрече с Путиным Трамп с улыбкой попросил его не вмешиваться в выборы

На полях саммита G20 в японской Осаке закончилась полуторачасовая встреча президентов России и США.

Ранее Sobesednik.ru писал, что президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп встретятся на саммите в Японии, где обсудят вопросы стратегической стабильности, а также основные мировые конфликты. Сообщалось также, что перед церемонией фотографирования всех участников G20 Трамп похлопал российского коллегу по плечу.

Как передает «Интерфакс», в пятницу, 28 июня, в японской Осаке завершилась встреча лидеров России и США.

Агентство отмечает, что беседа президентов продлилась почти полтора часа, хотя российская сторона планировала провести лишь часовую встречу.

По сообщению американских журналистов, перед переговорами с Путиным Трампа спросили, скажет ли он российскому лидеру о недопустимости вмешательства в выборы в США 2020 года, после чего президент Америки повернулся к Владимиру Путину и, улыбнувшись, дважды сказал: «Пожалуйста, не вмешивайтесь в выборы».

Кроме того, перед началом беседы президенты пообещали обсудить друг с другом торговлю, коммерцию, вопросы разоружения, а также тему протекционизма.