Мэй назвала невозможной нормализацию отношений России и Великобритании

Британский премьер-министр заявила о наличии «неопровержимых доказательств» причастности РФ к инциденту в Солсбери.

Как передает «Интерфакс», на встрече с президентом России Владимиром Путины в Осаке Тереза Мэй, которая пока остается главой правительства Великобритании, заявила, что нормализация отношений между двумя государствами невозможна из-за «безответственной и дестабилизирующей деятельности» России.

Кроме того, британский премьер-министр заявила о наличии «неопровержимых доказательств» причастности РФ к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.

«Она сказала, что эти действия никогда не должны повториться, и что Британия хочет, чтобы двух причастных к атакам привлекли к ответственности», — передала слова Мэй ее представитель.

Напомним, ранее в интервью газете Financial Times Владимир Путин заявил, что каждый предатель России должен быть наказан, однако экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль понес это наказание еще во время своего нахождения в российской тюрьме.