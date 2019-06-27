Зеленский призвал Путина вернуть украинских моряков их родителям

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знал об отказе МИД страны пойти на сделку ради возвращения моряков.

Напомним, ранее МИД РФ направил в Международный трибунал ООН ноту, в которой предлагались варианты, как украинская сторона может способствовать освобождению моряков в рамках уголовно-процессуального законодательства РФ. Однако министр иностранных дел Украины Павел Климкин не согласился с предложением России, отметив, что россияне пытаются заставить Украину признать уголовное преследование моряков, а также косвенно и оккупацию Крыма.

27 июня президент Украины Владимир Зеленский объявил, что не знал об отказе министра иностранных дел Павла Климкина пойти на сделку с Россией, поскольку глава украинского МИД не уведомил о своем решении президента страны.

«Я вам объясню простым, не юридическим языком, что происходит. Я, президент Украины, не видел нашего ответа на ноту Российской Федерации, потому что господин Климкин не считает нужным обсуждать такие вопросы с президентом Украины», — приводит слова Зеленского агентство УНИАН.

Украинский лидер также обратился к Владимиру Путину с просьбой освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

«Я хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину: у нас у всех есть дети. Верните детей родителям», — добавил Зеленский.