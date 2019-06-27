В Японии открылся кризисный штаб на случай чрезвычайных происшествий в ходе G20

Метеорологи пердупредили о надвигающемся на японскую Осаку тайфуне. Там должен состояться саммит G20.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное метеорологическое управление, тайфун сформировался в районе полуострова Мурото на японском острове Сикоку. Он направляется на тихоокеанское побережье главного острова Японии – Хонсю. В расположенном на нем городе Осака 28 июня начнется двухдневный саммит «двадцатки».

Таким образом, Сикоку может попасть в зону интенсивных ливней, способных привести к оползням и наводнениям. Это может создать серьезные проблемы для проведения саммита, в частности нарушить транспортное сообщение.

По прогнозам метеорологов, пройдя мимо Осаки, тайфун приблизится к столице Японии Токио.

При кабинете министров Японии создан кризисный штаб на случай чрезвычайных обстоятельств.

Ранее Sobesednik.ru писал, что на полях саммита G20 в Осаке встретятся президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп.