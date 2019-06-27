Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси скончался в день терактов в столице

В четверг, 27 июня, в возрасте 92 лет скончался президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси, правивший страной с 2014 года.

Как передает газета Daily Sabah, лидера Туниса доставили в военный госпиталь на прошлой неделе. Отмечается, что 92-летний Беджи Каид Эс-Себси долгое время страдал от серьезного заболевания.

Ранее президент страны, возглавлявший Тунис с 2014 года, отказался от участиях в выборах в ноябре, поскольку страной должен управлять более молодой человек.

Отметим, что Эс-Себси ушел из жизни 27 июня — в день, когда в столице государства прогремели два взрыва. Sobesednik.ru писал, что туроператоры стараются связаться со всеми находящимися в стране россиянами, чтобы предупредить о возможной опасности.