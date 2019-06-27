На 15% мэров, ушедших в отставку с 2008 года, завели уголовные дела

Российские мэры после увольнения с поста переходят на региональный уровень либо становятся фигурантами уголовных дел.

Комитет гражданских инициатив (КГИ), основанный главой Счетной палаты Алексеем Кудриным, провел исследование и выяснил основные сценарии для российский мэров после ухода в отставку. Исследование проводили по 109 городам и 360 мэрам, которые ушли в отставку с 2008 по 2019 год.

21% бывших мэров после увольнения перешли на региональный уровень. Отмечается, что избранные мэры чаще шли на повышение, чем назначенцы. «Прямые выборы мэров являются действенным механизмом формирования кадрового резерва федеральных депутатов и глав регионов, причем представляющих преимущественно "партию власти"», — отмечается в докладе.

Однако 15% бывших мэров подверглись уголовному преследованию. Отмечается, что у бывших мэров вероятность такого сценария «радикально выше», чем у глав регионов, однако высокий уровень коррумпированности, по мнению авторов доклада, со стороны мэров неочевиден.

«Причиной этого может быть высокая правовая незащищенность главы муниципальных образований и/или дефекты механизмов их формирования, что еще раз ставит под сомнение эффективность "конкурсных" процедур замещения должностей глав муниципальных образований и отказа от их прямых выборов», — сказано в докладе.