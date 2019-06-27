Глава Минобороны Грузии заявил, что 20% страны оккупированы Россией

Министр обороны Грузии Леван Изория увидел ежедневно исходящую от России угрозу.

Соответствующее заявление Изория сделал в разговоре с грузинским Первым каналом во время встречи глав Минобороны стран-членов и партнеров НАТО в Брюсселе.

«Мы всегда публично говорим, что в условиях, когда 20% страны оккупированы Россией, существует ежедневная исходящая от России угроза», — сказал министр.

Изория подчеркнул, что именно поэтому оборонная концепция Грузии направлена на максимальное предотвращение этих угроз. Министр также назвал сотрудничество с НАТО важным гарантом безопасности грузинских граждан.