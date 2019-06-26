В Кремле заявили, что Путин и Трамп обсудят Сирию и Украину на G20 в Осаке

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу 28 июня на полях саммита G20 в японской Осаке.

Как передает РИА «Новости», о некоторых деталях предстоящей встречи политиков журналистам сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

В частности, он рассказал, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится сразу после первого заседания саммита, которое пройдет в формате рабочего ланча, и продлится около часа. При этом лидеры встретятся в одном из помещений переговорной зоны, выбранном американской стороной.

По словам Ушакова, президенты России и США планируют обсудить вопросы стратегической стабильности, а также основные мировые конфликты.

«Многое будет зависеть от лидеров, как они построят беседу. Но вопросы логичные: и общее состояние двусторонних дел, стратегическая стабильность, и многочисленные региональные конфликты — тут и Сирия, и Афганистан, и Украина, и Венесуэла, естественно, иранская проблема и так далее», — рассказал помощник Владимира Путина.

Напомним, ранее в интервью телеканалу НТВ Владимир Путин заявил, что Россия будет ждать от США первых шагов к налаживанию отношений.