Прилетевшего из Риги экс-депутата ГД не пустили в Украину

Госпогранслужба Украины не пустила в страну бывшего депутата Госдумы, прилетевшего в Киев из Риги.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство. Политик, как сообщили пограничники, прилетел в «Борисполь» 25 июня из Риги. Имя его не уточняется.

«Во время мероприятий пограничного контроля пассажиров в пункте пропуска "Борисполь" пограничники остановили гражданина России. Пограничники выяснили, что российскому политику запрещен въезд в Украину правоохранительными органами», — цитирует агентство Госпогранслужбу.

Однако осведомленный источник рассказал агентству, что речь идет об экс-депутате Госдумы Эдуарде Маркине.