Беглов предложил сопернику на выборах место в правительстве Петербурга

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов предложил своему сопернику на выборах должность в администрации города.

Об этом сообщают «Ведомости». Уточняется, что Беглов предложил кандидату в губернаторы от ЛДПР, депутату Заксобрания Санкт-Петербурга Олегу Капитанов занять должность главы комитета по межнациональным отношениям в правительстве города. Соответствующее предложение врио губернатора сделал после того, как Капитанов пожаловался ему, что не может пройти муниципальный фильтр и попросил «повлиять на депутатов».

В разговоре с изданием Капитанов заявил, что он согласен занять пост, однако все равно будет продолжать сбор подписей для участия в выборах. «Говорить, что власти испугались Капитанова, в том числе увидев социологию, нельзя», — заявил источник издания, близкий к администрации президента.