Рамзан Кадыров оценил решение Юнус-Бека Евкурова уйти в отставку

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова уйти в отставку признаком силы духа.

Как написал чеченский лидер на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», на решения подобного масштаба способен только волевой человек.

«Конечно, это ни в коем случае не жест бессилия и отчаяния, а признак наличия духа и готовности верой и правдой служить Ингушетии и всей России», — подчеркнул Кадыров. Он отметил, что Евкуров возглавлял республику в крайне тяжелые для нее времена и что именно в период его правления были решены сложнейшие задачи.

Рамзан Кадыров упомянул теракт, совершенный против главы Ингушетии в 2009 году, в результате которого Евкуров получил тяжелые ранения.

24 июня Евкуров объявил о намерении обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой о досрочной отставке. Причиной этого он назвал «разобщенность и необходимость каждого выбирать между своими интересами и интересами республики».

Юнус-Бек Евкуров занимал должность главы Ингушетии в течение 11 лет, его полномочия истекают в 2023 году.