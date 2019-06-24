"Общество требует справедливости": один большой митинг и много маленьких

В воскресенье, 23 июня, в Москве на проспекте Академика Сахарова прошел согласованный митинг против политических репрессий и фабрикации уголовных дел «Общество требует справедливости». Его организаторами выступили Либертарианская партия (ЛПР) и Профсоюз журналистов и работников СМИ.

Изначально он планировался как мероприятие в поддержку Ивана Голунова, но к моменту проведения митинга вырванный из лап силовиков журналист уже выпал из повестки. Но осталось множество политзаключенных и сидящих по «народной» наркостатье 228, едва не пришитой Голунову. Собрались ради них.

Цензура на сей раз превзошла все ожидания. Граждан с плакатами уже давно пропускают исключительно через отдельный вход. Традиционно не допускают плакаты типа «Путин вор», а в воскресенье помимо Путина доблестная тщательно фильтровала мусорную тематику и плакаты про Шиес. Экоактивисты, однако, все равно умудрились часть своих транспарантов протащить и устроить собственный мини-митинг в рамках утвержденного.

А наш специальный корреспондент едва не остался за бортом акции, поскольку некий сверхразум в полицейском руководстве (поговорить с ним так и не удалось — не соизволил выйти) распорядился не пускать людей на самокатах, велосипедах, скейтах и прочих экологически чистых средствах передвижения. Что характерно, неделю назад на провластный митинг в поддержку Голунова пускали на чем угодно. Но теперь не помогали ни активные протесты организаторов, ни вмешательство случившихся поблизости правозащитников, ни футболка с надписью «Все идет по плану» и обещания никого не давить. Спас ситуацию велосипедист по имени Александр, охотно согласившийся сплести и привязать к забору гирлянду из своего «коня», самоката нашего специального корреспондента и пары гироскутеров. За что ему огромное спасибо.

В этот раз получилось так, что помимо основного митинга на Сахарова прошли еще много маленьких. Помимо уже упомянутых борцов против свалки в Шиесе, люди устроили пикеты в поддержку сестер Хачатурян и введения уголовной статьи за домашнее насилие, выступали за освобождение всевозможных политзаключенных, стояли с лозунгами своих политических партий и движений, собирали подписи за независимых кандидатов в МГД. Дети экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна Мария и Саша требовали освободить отца.

Между делом все слушали выступающих. Было интересно. Ораторами на этот раз были мама фигурантки дела «Нового величия» Ани Павликовой Юлия — ее встретили бурными овациями, либертарианец Михаил Светов, юрист ФБК Любовь Соболь, Иван Жданов, председатель «Открытой России» Анастасия Буракова, «блогер с покемонами» Руслан Соколовский, редактор Ивана Голунова Алексей Ковалев и другие. Затронули множество тем — от преследования журналистов и активистов до пыток и свалок.

Выход Любови Соболь предварил лозунг «Собянина в отставку» в связи с историей с некачественным школьным питанием.

— Я бы с большим удовольствием отдыхала бы сейчас где-нибудь на даче, но власть в России устроена так, что, чтобы добиться справедливости, нужно выходить на улицу, — начала свою речь кандидат в депутаты МГД. — Чтобы отбить одного парня, должна стоять на ушах вся страна. Голунова мы отбили, но тысячи людей сейчас сидят в российских тюрьмах. Им так же подбрасывали наркотики, они тоже сидят по сфабрикованным политическим делам, они были успешными предпринимателями и их бизнес приглянулся кому-то из силовиков, — это просто люди, попавшие под палочную систему. За них я выхожу, выходила и буду выходить. И вместе мы обязательно победим.

Тему «кровожадных социопатов» во власти озвучила председатель «Открытки» Мария Буракова:

— Каждый из пришедших сюда нежелателен для власти — она не желает видеть свободно мыслящих людей, — напомнила она — и рассказала об уголовных делах против активистов движения Анастасии Шевченко из Ростова-на-Дону и Яны Антоновой из Краснодара. Первую хотят осудить за участие в дебатах, вторую — за организацию экологического мероприятия:

— Можно ли сажать за другую точку зрения на развитие нашей страны? Хочу спросить Александра Бастрыкина: как ему спится по ночам, когда его подчиненные не выпускают женщину к умирающему ребенку из-под домашнего ареста?

Михаил Светов, как обычно, не смог удержаться от призыва к ковровым люстрациям. Никто, впрочем, не возражал.

— Когда я делал этот митинг, я был вдохновлен: мне показалось, что гражданское общество наконец объединено и беда, произошедшая с Голуновым, позволит обратить внимание на системные проблемы, — поделился он. — К сожалению, нет. Вчера я посмотрел фильм «Медузы» и обнаружил, что, оказывается, это не мы отбили Голунова, а люди, которые смогли позвонить по «правильным» телефонам, для которых открыты двери в АП. Это ваш выбор. Но справедливости невозможно достичь при помощи телефонного права. Она бывает для всех либо ни для кого. И она обязательно победит. Только не удивляйтесь, если, когда это произойдет, гражданское общество не увидит в вас союзников, потому что вы отказались от него в самый ответственный момент.

Принимая резолюцию митинга, участники потребовали отмены уголовных статей 282 и 228 УК, отмены всех законов, ограничивающих свободу слова, и системной реформы всех судебных и правоохранительных органов. А также — взятия всех спецслужб под гражданский контроль и амнистии всех осужденных по вышеуказанным статьям. «За» высказались единогласно.

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