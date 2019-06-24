Глава Челябинской области объяснил увольнение мэра отсутствием доверия

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер подтвердил, что стал инициатором отставки Владимира Елистратова.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что мэр Челябинска Владимир Елистратов подал в отставку. Источники утверждали, что на отставке Елистатова настаивал врио губернатора региона Алексей Текслер.

В понедельник, 24 июня, в разговоре с журналистами Текслер подтвердил, что предложил Елистратову покинуть пост. «Я считаю, что назрели изменения, и эти изменения необходимы. Я считаю, что нет доверия жителей города к главе Челябинска, необходимы быстрые качественные решения по всем направлениям», — цитирует главу региона издание «Челябинск сегодня».

Текслер добавил, что Елистратов «человек из прежней команды», а нынешняя администрация города нуждается в перезагрузке.

Врио мэра Челябинска стала Наталья Котова. Избранный после 8 сентября новый состав городской думы решит, когда будут проводиться новые выборы мэра.