Замглавы МИД КНДР проведет переговоры со своим коллегой из РФ в Москве

Заместитель главы МИД Северной Кореи Им Чхон Иль вылетел в Россию на переговоры.

Как передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), в Москве переговоры пройдут на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств России и Северной Кореи.

Отмечается, что Им Чхон Иль уже вылетел из КНДР для проведения беседы со своим российским коллегой.

При этом тема, которая будет обсуждатьс на переговорах в Москве, не раскрывается.

Напомним, весной этого года в Россию приезжал сам северокорейский лидер Ким Чен Ын. Он посетил на своем бронепоезде Владивосток, где провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.