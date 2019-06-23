Путин заявил, что США должны сами решать, налаживать ли диалог с РФ

Владимир Путин заявил, что Дональд Трамп ограничен в принятии решений из-за политической системы в США.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на интервью российского президента телеканалу НТВ, Владимир Путин заявил, что Россия будет ждать от США первых шагов к налаживанию отношений.

«Это пускай они сами там решают — нужно им развивать отношения с Россией или нет. Поэтому нужен им диалог, пожалуйста, мы готовы. Не нужен — мы подождем, пока они созреют», — заявил президент.

Он также добавил, что американский лидер Дональд Трамп способен принимать самостоятельные решения, однако он отчасти лишен свободы действий из-за устройства политической системы США.

«Хотя, конечно, многое зависит от политической воли», — добавил Путин.

Напомним, ранее Дональд Трамп подтвердил свое намерение провести встречу с Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке.