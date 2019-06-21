Спикер парламента Грузии подал в отставку после ультиматума оппозиции

Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе подал в отставку после массовых протестов, прошедших в Тбилиси.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал о том, что вечером в четверг, 20 июня, в Тбилиси начались протесты после выступления в грузинском парламенте депутата Госдумы Сергея Гаврилова. Протестующие потребовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе, глав МВД и Службы безопасности страны. В Кремле массовые митинги на проспекте Руставели назвали «русофобской провокацией».

Как передает телеканал «Рустави-2», после данных событий спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, чьего увольнения требовали протестующие, подал в отставку.

При этом Кобахидзе, находившийся во время протестов с визитом в Баку, заявил, что не знал о председательстве Гаврилова на заседании МАП.

«"Грузинская мечта" внедряет высокий уровень ответственности перед обществом с момента своего основания и неоднократно доказывала это своими действиями», — приводит телеканал слова мэра Тбилиси Кахи Каладзе, который отметил, что доказательством проявления ответственности стало решение Кобахидзе уйти с должности.

Лидер партии Мамука Мдинарадзе также заявил, что фракция поддержит кандидатуру лидера парламентского большинства Арчила Талаквадзе на пост нового спикера.