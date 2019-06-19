Трамп официально объявил о намерении переизбираться на второй срок

Американский президент Дональд Трамп объявил о начале своей подготовки к выборам лидера США в 2020 году.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press, о том, что на предстоящих выборах Трамп продолжит идеологическую линию, выбранную в прошлой кампании, президент США объявил на встрече со своими сторонниками в городе Орландо, штат Флорида.

Действующий американский лидер заявил, что за время своего президентства он перевернул все в Вашингтоне «с ног на голову» и «восстановил правительство ради народа». Свою кампанию 2016 года он назвал «определяющим моментом в американской истории».

На выступлении также присутствовал вице-президент США Майк Пенс.

«Мы здесь только по одной причине: Америке нужно еще четыре года с президентом Дональдом Трампом. <...> Пришло время для второго раунда», — объявил он.