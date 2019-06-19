Песков сообщил о работе по жалобам россиян еще до "прямой линии" Путина

Работу с обращениями граждан на «горячую линию» для вопросов Владимиру Путину начали еще до эфира с президентом.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков: «В этом году все начинает сдвигаться с мертвой точки до озвучивания президенту. То есть, стоит только телеканалу показать вопрос, и местные власти уже начинают принимать какие-то меры», — цитирует Пескова «Интерфакс».

Также пресс-секретарь рассказал о том, как Путин работает с обращениями, поступающими к эфиру «прямой линии». По его словам, Путин «порционно получает весь массив» сообщений с того момента, как «горячая линия» для вопросов открывается.

«Он сам смотрит какие-то видеообращения, он смотрит то, что приходит, в письменном варианте. И на основе этого потом мы пытаемся понять, есть ли у нас точная информация о той или иной проблеме или нет. Этот процесс продолжается фактически до последней минуты перед "прямой линией"», — говорит Песков.

Напомним, в этом году «прямая линия» с президентом намечена на четверг, 20 июня. Анонимные источники СМИ в Кремле сообщали о намерении уйти в очередном эфире от микроменеджмента в решении мелких просьб с мест и сосредоточиться на социальной тематике.

Между тем накануне в столичном районе Люблино полиция разогнала местных жителей, планировавших записать видеообращение к Путину.