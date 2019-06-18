Жителям Саратова предложили выбрать кличку для собаки Володина через Instagram

Сторонники спикера Госдумы Вячеслава Володина предложили жителям Саратова выбрать кличку новому щенку депутата.

Об этом пишет «Парламентская газета». Уточняется, что сторонники Володина в Саратове опубликовали пост в Instagram, в котором сказано, что спикер ГД завел щенка породы алабай.

Подписчики могут предложить свои варианты клички щенка в комментариях. Володин, который, как сказано в посте, читает комментарии, может выбрать один из них.

Среди предложенных вариантов есть клички Чизбургер, Цезарь, Спартак, Граф.