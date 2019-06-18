Конституционный суд обязал властей отвечать за безопасность на митингах

КС РФ запретил властям отказывать в митингах, ссылаясь на «неопределенность форм и методов обеспечения правопорядка».

Об этом сказано на сайте суда. В сообщении отмечается, что Конституционный суд расценивает подобные отказы как чрезмерный государственный контроль и необоснованное ограничение свободных собраний.

В решение суда сказано, что ответственность за безопасность на митингах должны брать на себя власти и правоохранители. Поэтому они должны дополнять предложения активистов, а не препятствовать им.

Решение было вынесено по делу иркутского активиста Валерия Тетерина, которому администрация города отказала в проведении митинга из-за недостаточных мер безопасности.