Благосостояние народа придется добывать из-под земли – самому же народу

Не думаем, что вы заметили, но в стране завершается первый этап пилотного проекта по снижению уровня бедности. И региональные власти отчитались в Минтруда об его итогах. Попутно изобретя несколько способов снижения числа неимущих. И вот тут парадокс: если они будут применены на практике, борьба станет ощутимой. Правда, обрадует это скорее чиновников, чем нуждающихся.

Прежде всего чиновники предлагают перестать платить пособия тем, кто, по их мнению, прекрасно без них проживет и так. Это, например, люди, имеющие земельные участки или излишнюю — опять же, по мнению представителей региональных властей, — жилплощадь. Исходя из последнего, приходит мысль перестать платить чиновникам зарплату: там к кому не загляни в декларацию, излишки квадратных метров налицо. А как они представляют себе оплату конских тарифов ЖКХ свежевыращенной морковкой, нам вообще неведомо.

Так отличились чиновники Ивановской области, вычислившие группу «ленивых» бедных. Это те, кто, «имея дополнительное имущество, не умеют или не хотят им воспользоваться в целях повышения своего благосостояния (продать, сдать в аренду, либо, если это земельный участок, использовать его как дополнительный источник продуктов питания)».

Между тем глава Счетной палаты Алексей Кудрин спрогнозировал социальный взрыв именно из-за уровня бедности, которая в стране, по его словам, «стала позором». За ее чертой находятся 12,5 млн человек. Кудрин уточнил, что главными проблемами экономики являются не снижение цен на нефть и даже не санкции: «Наши внутренние проблемы, наше неумение провести, или неспособность, или неготовность, может, отсутствие политической воли к некоторым шагам», — сказал он в интервью Владимиру Познеру.

По мнению профессора ВШЭ Евгения Когана, глава Счетной палаты не так уж и не прав и к его словам следует отнестись очень серьезно. «Причина [бедности] не в том, что доходы падают. Расходы растут! — пишет он в своем телеграм-канале. — Увеличение НДС. Рост самых разных поборов и сборов. Стремительный рост коммуналки. Камеры на каждом углу и плодящиеся из ниоткуда штрафы. Дорожающие продукты и бензин. Злодейские проценты по микрокредитам».

Коган предлагает предельно простой выход: взять и оставить больше денег у населения. «Единственно верный выход — резкое снижение налоговой нагрузки, — продолжает он. —

Бюджет и так распух от доходов. Споры о том, тратить излишние деньги сейчас или позже, не утихают. А что если... снова снизить НДС и признать, что его повышение — дремучая ошибка? Освободить от выплаты НДФЛ суммы ниже 30 000 рублей в месяц? Множество способов сократить давление на беднейшие слои населения, было бы желание!»

А вот чего у власти не хватает для этого — инстинкта самосохранения, компетентности или просто здравого смысла, — остается загадкой.