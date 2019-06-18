Топ-менеджеры "Роснефти" слетали в райские места за счет госкомпании

30 млн евро на воздух: люди из личного окружения Сечина путешествуют по странам Европы на служебных бизнес-джетах

Руководители гос­компании и члены их семей летают в отпуск на корпоративных лайнерах «Роснефти», выяснило агентство Reuters. Самолеты нефтяного гиганта возят на курорты и лично Игоря Сечина. Журналистам удалось даже сфотографировать его при посадке в аэропорту Пальма-де-Мальорки.

Привилегии распространяются и на родственников топ-менеджеров. Борты «Роснефти» использовались для полетов на Сардинию, когда там отдыхала бывшая жена Сечина Ольга. Певица Анита Цой, жена руководителя дочернего предприятия госкомпании Сергея Цоя, слетала с ним и сыном на Мальдивы.

В «Роснефти» на обвинения в использовании корпоративного имущества в личных целях отреагировали нервно. В пресс-службе госкомпании обвинили журналистов в диверсиях и слежке. По существу же смогли только пояснить, что Сечин и его окружение «вынуждены совмещать семейный отдых с деловыми мероприятиями».

Всего за последние четыре с половиной года корпоративные самолеты компании восемь раз летали на Сардинию, 15 раз – на Мальдивы, семь раз – в испанскую Пальма-де-Мальорку. Однако никаких официальных мероприятий в дни полетов в этих «райских уголках» не проводилось.

Если бы Сечин с коллегами арендовали самолеты за собственный счет, то один полет в Испанию и обратно им мог бы обойтись, к примеру, в 60 тыс. евро. На Мальдивы, следует из прайса AirJets, – в 200 тыс. евро.

Таким образом, подсчитал «Собеседник», Сечин с командой «сэкономили» на путешествиях около 30 млн евро (или более 2 миллиардов рублей).

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Материал вышел в издании «Собеседник» №22-2019 под заголовком «30 млн евро на воздух».