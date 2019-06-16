Трамп обвинил NYT в измене из-за статьи о кибератаках на энергосистему РФ

Президент Дональд Трамп раскритиковал заметку газеты The New York Times об усилении кибератак США в отношении России.

Как говорится в материале NYT, Соединенные Штаты за последний год увеличили количество кибератак на энергетическую систему России. Газета ссылалась на источники среди бывших и нынешних правительственных чиновников, которые рассказали изданию, что спецслужбы пытаются внедрить программы, с помощью которых могут саботировать работу некоторых деталей энергосистемы и собрать данные.

Однако американский президент данную информацию опроверг и обвинил авторитетную газету в госизмене.

«Фактически это акт измены со стороны некогда великой газеты, которая отчаянно нуждается в любой истории, даже плохой для нашей страны … и это неправда!» — написал лидер США в Twitter.